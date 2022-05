Stiri pe aceeasi tema

- Trei oameni au murit și trei au fost raniți in urma unui accident rutier in Bacau, care a fost provocat de un șofer de 78 de ani. Batranul conducea cu 210 kilometri pe ora pe E85, cunoscut ca "Drumul Morții".

- Un barbat in varsta de 46 ani, originar din Chișinau, a fost condamnat la 9 ani și 6 luni inchisoare, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, fiind invinuit de savarșirea infracțiunilor de huliganism (art.287 alin.(1) din Codul penal) și vatamarea intenționata grava a integritații corporale…

- ISU Gorj anunța ca un barbat de 35 de ani a incetat din viața dupa ce trei barci care faceau rafting pe raul Jiu s-au rasturnat.Un incident grav s-a produs, sambata dupa-amiaza in zona Lainici din județul Gorj. Trei barci in care se aflau 22 de persoane s-au rasturnat in raul Jiu. O persoana a decedat.…

- Un barbat in varsta de 54 de ani din judetul Gorj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce si-a omorat sotia in bataie, la sfarsitul saptamanii trecute. Victima, in varsta de 49 de ani, a decedat din cauza unei hemoragii interne. Barbatul a fost cel care a anuntat fapta la 112, potrivit…

- Cadavrul unui barbat a fost gasit in apropierea unei ferme, in localitatea Corjova, din raionul Criuleni. Acesta ar fi fost omorat cu un topor in cap de catre un fost deținut care a fugit de la locul crimei cu automobilul victimei.

- Astazi se implinesc 146 de ani de la nașterea marelui Brancuși, iar cuvintele sunt poate de prisos. Din anul 2016, la 19 februarie, se sarbatoreste Ziua Brancusi, pentru a marca data nasterii marelui sculptor roman, respectiv 19 februarie 1876. Propunerea legislativa privind instituirea acestei zile…

- Barbatul de 45 de ani care luni dupa-amiaza si-a omorat sotia si le-a injunghiat pe mama si pe sora acesteia a fost arestat, in baza unui mandat emis de Tribunalul Botosani, potrivit portalului instantelor de judecata. Potrivit sursei citate, barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzatia…