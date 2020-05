Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 3 mai 2020, in jurul orei 23.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din municipiul Ramnicu Sarat, Județul Buzau, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Ieri, 1 mai 2020, in jurul orei 22.00 polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce acționau pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiu, l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Zeci de sateni din comuna Munteni, judetul Galati, au fost amendati chiar inainte de Inviere, pentru ca nu au respectat reglementarile privind restrictionarea circulatiei in timpul epidemiei de COVID-19. Oamenii s-au adunat pe strazi și au dat foc unor cauciucuri. Incidentul s-a produs in comuna galateana…

- Un barbat din Capitala s-a ales cu o amenda uriașa chiar in plina strada, intr-o stație de tramvai. Aceasta a scuipat și injurat mai mulți trecatori, insa din polițiștii nu au scapat din ținta lui.

- O polițista din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a fost mușcata de un braț de catre un barbat, dupa ce i-a spus ca nu ar trebui sa fie pe strada, din cauza pandemiei de coronavirus.

- In plina pandemie de coronavirus, o romanca stabilita in Spania a fost alergata de poliție pe strazile din Valladolid. Acesta avea in brațe un copil in varsta de 3 ani, iar cand oamenii legii s-au apropiat de ea a spus: "Celalalt arde in casa", relateaza eldiadevalladolid.com.Incidentul a avut loc marți…

- Un barbat de 36 de ani din Bacau a fost astazi preluat de autoritați și dus la secția de Infecțioase a SJU Bacau, fiind suspect de coronavirus. Nu mai puțin de 9 membri ai ISU Bacau l-au luat pe barbat, care cantarea 140 de kilograme. Acestuia i se... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O femeie de 83 de ani a ajuns, joi, la spital, in Ploiești, dupa ce a fost mușcata de un caine care ar fi ieșit dintr-o curte. Polițiștii i-au chemat pe proprietarii animalului la secție, transmite corespondentul MEDIAFAX.Incidentul s-a petrecut pe strada Marașești, din Ploiești. Citește…