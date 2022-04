Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii doljeni au trimis in judecata un doljean de 23 de ani, acuzat de omor, talharie si evadare. Este vorba de tanarul care a reusit sa evadeze din arestul IPJ Dolj in noiembrie, anul trecut. Acesta executa o pedeapsa de trei ani de inchisoare si fusese adus din penitenciar in arest pentru a fi…

- Polițiștii locali din Cluj-Napoca l-au depistat in Manaștur pe barbatul care a lovit mai multe persoane cu bocancii in cap, pe Bulevardul Eroilor, marți dimineața. ”In data de 05.04.2022, in jurul orei 13.00, in municipiul Cluj-Napoca, pe strada Primaverii nr. 22, in urma unei informații primite…

- Organizatorii galei premiilor Oscarr 2022 i-au cerut lui Will Smith sa plece din sala, dupa ce l-a lovit pe comeiantul Chris Rock, dar actorul a refuzat, spune Academia americana de film, citata de BBC. Vedeta risca sa fie sancționata pentru comportamentul sau neadecvat.

- Academia de Arte și Științe Cinematografice a anunțat ca lui Will Smith i s-a cerut sa plece de la Gala Oscarurilor de duminica, dupa ce l-a lovit pe Chris Rock, insa acesta a refuzat, potrivit The Guardian. Instituția a deschis o ancheta disciplinara pe numele actorului. Mulți s-au intrebat de ce lui…

- Un barbat din Nisporeni a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 10 ani cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru comiterea infracțiunii de tentativa de omor, savarșita cu buna știința asupra unui minor, care este membru de familie și cu deosebita cruzime (art. 27, 145 alin.(2)…

- Tatal adolescentului lovit joi de o mașina a Politiei pe o trecere de pietoni din orașul Bacau a refuzat internarea copilului, dupa ce analizele au scos la iveala ca nu are probleme craniene. Potrivit reprezentanților Spitalului Județean de Urgența Bacau, investigațiile la tomografia computerizata…

- Un turdean a ajutat o tanara care i-a scris la intamplare pe Facebook și i-a cerut 200 de lei, pentru ca este blocata in Aeroport și nu are cine sa o ajute. ”Aveți mare grija la ea!! Tepara, escroaca!! La ora 5 dimineața, imi trimite mesaj daca pot sa o ajut cu suma de 200 lei deoarece este in aeroport…

- Cercetari in Valcea intr-un dosar de purtare abuziva, dupa ce o mama a reclamat o doctorița de la Primiri Urgențe ca i-a lovit copilul in timpul consultației. Femeia a sesizat Poliția la 112 despre acest lucru, dar se pare ca nu și conducerea spitalului.