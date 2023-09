Stiri pe aceeasi tema

- Totul ar fi inceput in urma unui conflict pe fondul geloziei. Cearta dintre soți a avut loc chiar sub ochii fetiței lor de 7 ani.In cele din urma, copila a fost luata de rudele care au sosit la fața locului dupa ce s-a dat alerta. Incidentul are loc intr-un bloc din centrul Capitalei, mai exact, intr-un…

- Un barbat din Alba Iulia s-a injunghiat iar apoi a amenințat ca se arunca de la etajul trei. Cum s-a terminat incidentul Un barbat de 35 de ani din Alba Iulia s-a injunghiat, iar apoi s-a urcat pe geamul apartamentului de la etajul trei, din blocul in care locuiește și a amenințat ca se sinucide. Fapta…

- Video | Alerta la noul pod de la Braila: Un barbat amenința ca se arunca in Dunare, traficul este blocat O tentativa de sinucidere a dus la blocarea circulației auto pe podul peste Dunare de la Braila.Incidentul s-a produs miercuri. Un barbat a amenințat ca se arunca in apa de pe podul peste Dunare…

- In data de 21 august, in jurul orei 12, un tanar de 24 de ani din localitatea Romanași a fost injunghiat. Incidentul s-a petrecut in apropierea mall-ului de langa piața agroalimentara centrala din Zalau. Oamenii care l-au vazut au fost speriați și panicați. Se pare ca tanarul ar fi intrat intr-un magazin…

- Un barbat de 40 de ani, din comuna Nanesti, si-a ucis sotia, miercuri seara, dupa care a incercat sa se sinucida in propria locuinta, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.

- Un șofer ucrainean, de 33 de ani, care și-a injunghiat soția, a murit in timp ce incerca sa iasa din țara. Mașina in care care acesta se afla s-a izbit violent de de un camion. Incidentul a inceput la Galați, vineri, 28 iulie 2023. Secția 5 Poliție Galați a fost sesizata, la 112, cu privire […] Articolul…

- Un barbat a fost retinut dupa ce a intrat in sediul cenral al unei banci din centrul Capitalei si a lasat pe podea o geanta, peste care a pus un telefon. Asa cum el a iesit din cladire si a fugit cu o masina, s-a dispus evacuarea persoanelor aflate in imobil.

- O fetița a cazut de la etajul 8 al unui bloc de locuit din sectorul Centru al capitalei. Copila, impreuna cu mama sa, au fost transportate la spital, iar medicii fac tot posibilul sa salveze viața micuței, anunța Poliția.