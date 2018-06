Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Mehedinti, un barbat de 52 de ani si-a ucis mama de 76 de ani prin injunghiere. "Mama si fiul sau locuiau intr-un apartament din Drobeta Turnu Severin, acolo s-a si petrecut crima. Femeia nu era imobilizata, iar vecinii nu au…

- Un politist in varsta de 31 de ani din judetul Dolj este cercetat pentru ucidere din culpa, dupa ce a lovit cu masina o femeie de 38 de ani care traversa prin loc nepermis si fara sa se asigure, iar in urma impactului aceasta a murit. Politistul se afla in afara orelor de program in momentul producerii…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie aolj, un politist in varsta de 31 de ani din Cetate conducea marti seara un autoturism pe DN 56 A, in localitatea Moreni. La un moment dat, el a accidentat o femeie in varsta de 38 de ani, care a traversat drumul fara sa se asigure si prin loc…

- Valer Stancu, barbatul acuzat ca l-a injunghiat mortal, miercuri, pe un tanar, la Sebes in plina strada, a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru omor. Tribunalul Alba a admis joi cererea Parchetului de pe langa Tribunalul Alba. Hotararea poate fi contestata in termen de 48 de ore de la pronunțare.…

- O femeie din municipiul Lupeni a sunat la numarul de urgente 112 pentru a anunta ca in urma cu aproximativ douasprezece ore si-a injunghiat mortal fiul, in urma unui conflict. Atat femeia, cat si sotul acesteia au fost dusi la audieri, scrie Digi24.ro.

- Florin Mircea Buliga (43 de ani) s-a prezentat la Politie marti, 27 martie, si a spus ca si-a ucis sotia si pe cei doi copii. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore și audiat. El le-a spus anchetatorilor ca le-a eliberat sufletele victimelor și ca poate comunica telepatic cu ele. Crima odioasa a avut…

- Tragedie in Marea Britanie. Un roman in varsta de 20 de ani a murit in brațele celui mai bun amic. Acesta a fost urmarit și injunghiat de mai multe persoane intr-un centru comercial din Londra. Beniamin Pieknyi a sarit la bataie pentru a-și apara un prieten in timpul unei altercații produse in Stratford,…