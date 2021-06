Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliție Ilfov anunța ca a fost sesizat duminica seara de catre o femeie ca in satul Gradiștea, intr-o locuința, s-a prezentat fostul soț care și-a injunghiat fosta soție și pe mama acesteia. La fața locului a mers conducerea IPJ Ilfov și polițiștii orașului Otopeni. Cu ocazia primelor…

- Un barbat din Galati a ajuns, sambata, la Spitalul Judetean de Urgenta din localitate dupa ce a fost injunghiat in gat de sotie, in urma unui conflict conjugal, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, conflictul a fost sesizat prin 112 de vecini, la fata…

- In timpul altercatiei, fiica celor doi in varsta de 14 ani a fost si ea agresata de catre mama. Adolescenta incerca sa aplaneze conflictul. Soacra a incearcat sa loveasca masina fostului ginere cu o tigaie. Vazand ca nu se intelege cu cele doua, barbatul a demarat in tromba. El s-a oprit direct la sectia…