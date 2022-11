Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta efectuata de politisti in cazul tanarului din judetul Constanta decedat in timpul unei partide de vanatoare ce a avut loc in judetul Vrancea a scos la iveala faptul ca acesta ar fi fost impuscat accidental de un alt participant la vanatoare. "Din verificarile efectuate pana in prezent rezulta…

