- Un accident de circulație s-a produs in seara zilei de marți pe Drumul Național 18, in zona cartierului Radeasa din Vișeu de Sus. Din primele informații se pare ca șoferul autoturismului ar fi patruns pe contrasens intr-o curba, a parasit partea carosabila și s-a izbit violent de un podeț din beton.…

- Duminicia, 8 noiembrie, orele 00.55, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați cu privire la faptul ca in localitatea Moisei s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. ”Polițiștii ajunși la fața locului au identificat un autoturism care prezenta avarii in urma intrarii in coliziune…

- Duminica, 1 noiembrie, orele 17.00, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu decesul unei persoane. ”Polițiștii ajunși la fața locului au identificat un autoturism care prezenta avarii in urma intrarii in coliziune cu un gard de beton. Acesta…

- Azi, 01 noiembrie, orele 17.00, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Polițiștii ajunși la fața locului au identificat un autoturism care prezenta avarii in urma intrarii in coliziune cu un gard de beton. Acesta a…

- In seara de marti, 13 octombrie, la ora 19:40, in timp ce conducea un autoturism dinspre Dumbravița spre Baia Mare, intr-o curba deosebit de periculoasa spre stanga, semnalizata prin indicatoare rutiere, carosabilul fiind umed, un tanar de 18 ani a pierdut controlul volanului și a lovit frontal un stalp…

- In seara zilei de duminica, la ora 18.35, politistii din Vișeu de Sus au fost sesizați despre faptul ca in localitatea Petrova a avut loc un accident de circulatie soldat cu o victima. La fata locului s-a constatat ca accidentul s-a produs in timp ce un tractor agricol care tracta o remorca artizanala…

- Marti, ora 13.45, politistii din Vișeu de Sus au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe DJ 187, din localitatea Poienile de Sub Munte, a avut loc un accident rutier soldat cu doua victime. Politistii ajunsi la fața locului au constatat faptul ca un barbat de 30 de ani, din Poienile de Sub Munte,…

- In aceasta dupa masa, polițiștii rutieri au intervenit la un accident rutier petrecut in Telcișor. Articolul FOTO – S-a izbit cu mașina de un zid din beton. O persoana preluata de un echipaj de terapie intensiva apare prima data in Someșeanul.ro .