Stiri pe aceeasi tema

- De multe ori s-a zvonit ca Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, divorțeaza, iar astazi, artista a facut dezvaluiri explozive despre acest subiect. In timpul declarațiilor, vedeta a recunoscut ca a ascuns totul de ochii presei. (Oferta speciala playstation) Giulia Anghelescu a vorbit despre desparțirea…

- O vacanta de vis in Orasul Etern si peste 2.000 de dolari pe care sa-i cheltuiesti dupa pofta inimii in magazinele trendy din capitala italiana. Chiar daca nu suna ca un anunt de angajare, este oferta speciala Standard Studio pentru modelele recrutate in aceasta vara. Practic, fetele care incep sa colaboreze…

- Un incendiu puternic s-a produs in aceasta seara la o conducta subterana de gaze din orașul Comarnic. Flacarile au atins aproximativ doi metri inalțime. Un barbat a incercat sa stinga focul și a suferit arsuri de gradele III - V pe 55% din suprafața corpului, dupa cum anunța ISU Prahova. Victima are…

- La o zi dupa ce copilul de doar noua ani și-a macelarit bunica folosind un cuțit, autoritațile i-au decis soarta. Surse din cadrul anchetei au dezvaluit sub protecția anonimatului informații noi din dosarul deschis de polițiștii bucureșteni. (Oferta speciala playstation) Citește și: Tenorul Daian Dinulescu,…

- Un polițist local din Buzau a fost batut, sambata, intr-un parc din localitate, de un barbat de etnie roma, deranjat ca agentul i-a amendat de cerșetorie. Polițistul, in varsta de 52 de ani, fost lovit cu un cu un corp dur in momentul in care s-a aplecat sa ridice un pix de pe jos.(CITEȘTE ȘI: DOUA…

- Pompierii bucuresteni intervin, sambata seara, la un incendiu care a izbucnit la o casa de pe strada Intrarea Fauresti, din sectorul 2. "Arde cu flacara puternica o casa. Este o persoana ranita, cu...

- Un copil in varsta de 10 ani este in stare grava dupa ce a urcat pe vagonul unui tren si s-a electrocutat, in Gara Muncel, comuna Stolniceni Prajescu, fiind transportat cu elicopterul la Spitalul ''Grigore...

- Dezastru in agricultura, vremea neprielnica reușind sa distruga un procent important de rapița in județul Buzau. Peste 1.000 de hectare cultivate cu rapita, reprezentand 10% din suprafata totala a acestei culturi in judetul Buzau, au fost compromise din cauza conditiilor meteorologice neprielnice, ger…