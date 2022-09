Un tanar s-a autoincendiat, in orasul Reazan, situat la sud-est de Moscova, urland ca ”nu vrea sa se duca pe front” si prezenta arsuri pe 90% din suprafata corpului, la mai putin de o saptamana dupa ce presedintele rus a decretat o mobilizare a 300.000 de oameni care sa-i consolideze trupele prezente in Ucraina, ilustrand disperarea profunda care a cuprins o parte a societatii ruse. Tanarul, care a fost mobilizat, s-a dus in parcarea autogarii din oras, s-a stropit cu un lichid inflamabil si si-a dat foc. Publicatia independenta Novaia Gazeta, care a difuzat imagini inregistrate de camere de supraveghere,…