- Un eveniment tragic a avut loc in SUA, la o parada de Craciun. Cel puțin 5 oameni au murit și 40 au fost raniți dupa ce o masina a intrat in multimea care asista la eveniment. Printre victime se numara și copii. Martorii spun ca șoferul nu a incercat sa opreasca dupa ce a rupt bariera, potrivit CNN.…

- Mii de australieni care se opun vaccinarii obligatorii impotriva COVID-19 s-au adunat sambata in mai multe orase pentru a protesta. Aproximativ 85% dintre australienii cu varsta de peste 16 ani sunt complet vaccinati anti-coronavirus, informeaza AFP. Manifestantii adunati sambata in cele mai mari orase…

- Un șofer din Slatina a provocat un accident dupa ce a pierdut controlul volanului in timp ce incerca sa faca drifturi intr-un sens giratoriu in oraș. Imaginile au fost filmate de un prieten care era cu el in mașina și au fost facute publice. Mai mulți trecatori l-au vazut in timp ce facea drifturi in…

- Un studiu, efectuat pe șoareci, ne propune plasturele ca vaccin anti-Covid. Studiul, publicat la sfarșitul saptamanii trecute in revista ”Science Advances”, are rezultate promițatoare. Plasturele este sub forma unui patrat de 1cm/1cm, din plastic, ce are pe suprafața 5.000 ”varfuri” minuscule, atat…

- Viitorul este mai aproape decat ne putem inchipui. Daca omenirea pare ca nu prea a evouat la capitolul sanatate, iata ca la capitolul tehnica sta din ce in ce mai bine. Producatorul chinez auto Xpeng a dat publicitații cateva informații și un clip video al unei mașini zburatoare, care va putea fi utilizat…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a anuntat noile masuri restrictive care vor intra in vigoare incepand de luni. De luni ar urma sa intre in vigoare urmatoarele restricții: interzicerea circulatiei noaptea pentru persoanele nevaccinate, cu unele exceptii, interzicerea evenimentelor publice…

- Oamenii legii din Neamț au gasit in masina unui barbat de 32 ani, din judetul Alba, trufe in valoare de 91.000 lei, pentru care nu a putut prezenta documentele de provenienta. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt a declarat, luni, ca barbatul a fost oprit pe drumul national 12 C, in localitatea Ticos Floarea,…

- Municipiul Drobeta-Turnu Severin și localitațile aparținatoare vor intra in carantina incepand de luni. Masura a fost luata dupa ce rata de infectare s-a apropiat de 10 la mie. Municipiul Drobeta-Turnu Severin, cu localitațile aparținatoare orașul Drobeta-Turnu Severin, Schela Cladovei, Dudașu Schelei…