- Ieri, 28 iunie a.c., polițiștii din Borșa au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat de 53 de ani din județul Bistrița-Nasaud despre faptul ca, in jurul orei 12.00, in timp ce se afla pe strada 22 Decembrie din oraș, la o societate comerciala, numitul PIANOVSKI SORINEL-ADRIAN, in varsta de 54…

- Prima inima robotizata, obtinuta cu ajutorul celulelor stem si al biotehnologiei, este proiectul in dezvoltare cu ajutorul caruia o echipa de cercetatori olandezi spera sa gaseasca o solutie pentru criza transplantului de organe, potrivit The Telegraph. Inima robotizata, care ar putea fi disponibila…

- Imagini dezolante in Centrul Vechi al Bucureștiului, la doi pași de locul unde vara aceasta urmeaza sa fie inaugurat „Football Museum Bucharest”, un proiect de amploare, care a costat peste 1,2 milioane de euro. Camerele de supraveghere surprind des cum zona e impanzita de consumatori sau traficanți…

- O bunica din Noua Zeelanda a transformat cu mainile ei o rabla intr-o mașina electrica, alimentata cu energie solara. A lucrat 8 luni la ea. Deja o conduce de trei ani și spune ca funcționeaza fara probleme.

- Un tanar de 25 de ani din Marea Britanie, a ajuns sa caștige sume impresionante de bani, doar stand acasa și purtand șosete. Billy-Joe Gray a ajuns sa iși vanda in mediul online șosetele uzate, iar cererea este din ce in ce mai mare, astfel ca lunar ajunge la suma de 1.600 de lire sterline (peste 1900…

- Un pacient din Marea Britanie, care a fost testat pozitiv cu COVID-19 timp de 16 luni, pana la moartea lui, reprezinta cazul cu cea mai indelungata infectie provocata de noul coronavirus, potrivit unui studiu dedicat evolutiei virusului SARS-CoV-2 la persoane imunodeprimate, informeaza

- In Marea Neagra se afla cel puțin patru submarine rusești care ar putea lovi Ucraina, au avertizat mai mulți experți navali citați de The Times. Liderul cecen Ramzan Kadirov a anunțat ca va trimite mai multe trupe care sa lupte de partea rușilor.Cu toate astea, ucrainenii nu se lasa descurajați. Forțele…