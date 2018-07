Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Constanta s-a pronuntat in dosarul in care trei femei au fost judecate pentru ca la inceputul acestui an au agresat un baiat in varsta de 14 ani, evenimentul avand loc intr-o unitate de invatamant din municipiul Constanta, informeaza news.ro. Astfel, cele trei au fost condamnate la un…

- A devenit o obisnuinta sa aflam despre barbati care isi insala sotiile, pierd noptile in alte paturi decat in cele conjugale si devin agresivi cu propriile familii. Un roman din Italia se afla in centrul unei astfel de povesti, numai ca rolurile s-au inversat: sotia a descoperit ca este atrasa de femei…

- La data de 3 mai a.c., in orasul Manchester, a avut loc un incident in urma caruia un minor, cetatean roman, a fost batut grav de un grup de 7-9 elevi, colegi din aceeasi scoala.”Misiunea diplomatica, prin Consulul General al Romaniei la Manchester, Andreea Berechet, a contactat autoritatile…

- Decalajul salarial intre barbatii si femeile din Romania este de 5%, acest procent fiind mult sub pragul consemnat la nivelul Uniunii Europene (UE), de 16,3%, potrivit unei analize de profil realizate de Smartree.

- Vitamina C a fost descoperita in anul 1912, cand biochimistul polonez Casimir Funk a dezvoltat conceptual de vitamine . Aceasta are foarte multe beneficii pentru organismul uman. Beneficiile Vitaminei C Schimba aspectul pielii, intrucat este bogata in antioxidanți, ajuta la producerea de colagen și…

- Medicul care l-a ajutat pe batranul batut cu bestialitate de cei doi indivizi, a reactionat dupa ce in presa au aparut informatii cum ca omul maltratat era in stare de ebrietate. Vasi Radulescu a postat pe pagina lui de facebook

- Miercurea Mare ne apropie si mai mult de Sfintele Pasti, astfel ca Biserica a randuit sa luam aminte in aceasta zi la doua exemple: cel al pacatoasei desfranate, instrainate de Dumnezeu care aducand in aceasta zi, cu mare cainta, smerenie si cu multe lacrimi, mir de mare pret si ungandu-L pe