Un barbat din judetul Suceava a ajuns in arest dupa ce si-a atacat sotia, de care se despartise, cu un topor si ar fi incercat sa o violeze. Femeia a ajuns la spital si a avut nevoie de mai multe zile de internare, informeaza Observatornews. Totul s-a intamplat seara, in jurul orei 21.00, cand femeia se pregatea de somn. Sotul acesteia, cu care nu mai locuia impreuna, a intrat cu forta in casa in care statea femeia si a amenintat-o cu un topor. A scos-o din casa si a tarat-o de par pana in strada, dupa care a luat-o pe sus si a dus-o in afara localitatii. A inceput sa o bata si sa o ameninte…