- *** Angajam lacatus si sudor pentru confectii metalice, executie, montaj in teren si munca la inaltime. Salariu de inceput este 2800 lei, cu crestere din a doua luna. Telefon 0757833540 *** Magazin Salajean angajeaza distribuitor presa 1/2 norma (permis conducere cat. B). Relatii la sediul redactiei…

- UPDATE – Aproape 40 de agenti economici au venit, vineri, pe pietonalul din centrul Iasiului, pentru a participa la targul locurilor de munca dedicat romanilor din diaspora, eveniment organizat de Primaria Municipiului Iasi si Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM). Cei 38 de agenti…

- *** Lipefra Tex angajeaza persoane cu experienta pentru masina de cusut, croi, brodat si calcat. Informatii la telefon 0784 001428 si GESTIONAR. Curriculum Vitae la adresa de e-mail: [email protected] *** Avem un loc liber de calcatoreasa in spalatorie. Program de 8 ore pe zi. Informatii la numarul…

*** S.C.SEPAL COMERȚ S.R.L. ANGAJEAZA Coordonator Transport. CV-urile se depun la sediul firmei…

- *** S.C. PROFIMOB S.R.L. angajeaza tamplari calificati si necalificati in domeniu PAL Relatii suplimentare la telefon: 0733 – 414299. ***Caut persoana pentru ingrijire barbat, nu este la pat, in județul Satu Mare, comuna Cauaș, localitatea Ady Endre (langa Tașnad). Relații la telefon 0755 750629. ***…

- Vin periodic in Ocna Mureș – Uioara cum o numesc eu, din copilarie. In cateva randuri, in diferite sezoane, am vazut gradinarii orașului, ocupandu-se de straturile de flori: sapat, plantat, curațat, taiat, udat… Mi s-a parut potrivit sa le dau Buna ziua, chiar daca nu ii cunoșteam și, de asemenea, sa…

