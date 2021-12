Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 26.382 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 4.015 reprezinta prima doza, 9.651 – doza a doua si 12.716 – doza a treia, a informat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva…

- Un medic din Germania se confrunta cu acuzații penale, dupa ce ar fi vaccinat nu mai puțin de 20.000 de persoane contra coronavirus, dar folosind un ser propriu, dezvoltat chiar de el. Circa 200 de persoane stateau la coada duminica, 28 noiembrie, in fața centrului de vaccinare improvizat, cand poliția…

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 68.430 de persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 2.172 de persoane au decedat din randul celor pozitivate. Potrivit…

- Peste 90 de mii de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19 Foto: facebook.com/ROVaccinare. Un numar de 90.842 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson & Johnson au fost administrate în ultimele 24 de ore, dintre care 21.258 reprezinta prima doza, 44.995…

- Milioane de persoane din Austria care nu s au vaccinat impotriva Covid 19 vor intra in carantina incepand de luni.Austria plaseaza in carantina, incepand de luni, milioane de persoane care nu s au vaccinat impotriva coronavirusului, in incercarea de a face fata cresterii numarului de infectii la niveluri…

- Un numar de 110.539 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 83.504 reprezinta prima doza, 7.466 - doza a doua si 19.

- Un numar de 3.713 persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19 cu prima doza, 467 cu cea de a doua, iar 5.364 cu a treia, in ultimele 24 de ore, a informat miercuri Prefectura Capitalei. In Bucuresti s-au imunizat cu prima doza 832.430 de persoane, cu a doua - 744.917, cu a treia - 5.364, potrivit…

- Compania americana United Airlines, care a cerut la inceputul lunii august angajatilor sai sa se vaccineze impotriva COVID-19, a anuntat ca se pregateste sa concedieze 593 de persoane care nu au furnizat dovada vaccinarii, informeaza AFP.