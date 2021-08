Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Rio de Janeiro s-a vaccinat impotriva Covid-19 de cinci ori, cu seruri de la Pfizer, Coronavac si AstraZeneca. Acum el va trebui sa dea explicatii despre cum am putut primi cinci doze de vaccin intr-un interval de zece saptamani. Potrivit AFP, in perioada 12 mai - 21 iulie, barbatul…

- O cafenea din landul federal austriac Salzburg refuza sa serveasca persoanele care s-au vaccinat impotriva coronavirusului, informeaza postul local de radio ORF Salzburg, citat de ziarulromanesc.at.

- Persoanele inoculate cu doua vaccinuri diferite impotriva COVID-19 vor primi o a treia doza in Danemarca, relateaza luni dpa. Ministerul danez al Sanatatii a declarat pentru postul de radio DR ca persoanele inoculate cu vaccinuri diferite impotriva COVID-19 vor primi un al treilea vaccin dupa…

- Dupa publicarea acestor informații, liderul turc a fost criticat deoarece Turcia incearca sa cumpere suficiente doze pentru lucratorii din domeniile-cheie. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan, in virsta de 67 de ani, a declarat ca a primit trei doze de vaccin anti-coronavirus, dupa care a fost criticat…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat luni seara ca el si sotia sa, Brigitte Macron, s-au vaccinat impotriva coronavirusului, lansand un nou apel adresat cetatenilor in sensul vaccinarii,...

- Egiptul va ridica de marti, 1 iunie, restrictiile impuse pentru stoparea raspandirii coronavirusului, inclusiv pe cele privind programul de functionare a magazinelor si restaurantelor, a anuntat guvernul de la Cairo. Din 6 mai, magazinele, mall-urile si restaurantele se inchideau la ora locala 21:00…

- CHIȘINAU, 29 mai - Sputnik. Cetațenii moldoveni care au primit prima doza de vaccin impotriva coronavirusului in strainatate, pot primi doza de rapel in Moldova. Anunțul a fost facut de consilierul președintelui in domeniul sanatații Ala Nemerenco pe pagina sa de Facebook. © Sputnik / Mihai CarausNumar…