Un bărbat s-a vaccinat de cinci ori cu Pfizer, Coronavac şi AstraZeneca. Cum se simte Un barbat din Rio de Janeiro s-a vaccinat impotriva Covid-19 de cinci ori, cu seruri de la Pfizer, Coronavac si AstraZeneca. Acum el va trebui sa dea explicatii despre cum am putut primi cinci doze de vaccin intr-un interval de zece saptamani. Potrivit AFP, in perioada 12 mai – 21 iulie, barbatul a primit doua doze de vaccin Pfizer, doua de CoronaVac si una de AstraZeneca, sustine postul TV Globo, care a putut vedea carnetul de vaccinare a acestui locuitor din Rio. El a reusit sa faca doua vaccinuri intr-un interval de 13 zile si a fost descoperit cand a incercat sa se vaccineze a sasea oara,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

