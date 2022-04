Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 60 de ani s-a vaccinat in Germania impotriva COVID de 90 de ori pentru a vinde apoi certificatele de vaccinare celor care nu voiau sa se imunizeze, insa aveau nevoie de acest document, potrivit Associated Press. Barbatul din orașul Magdeburg, din estul Germaniei, al carui nume…

