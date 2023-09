Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 22 de ani a fost oprit de poliție in noaptea de sambata spre duminica la intersecția Șoseaua Colentina - Șoseaua Fundeni din București, iar dupa testarea preliminara cu drug-test a reieșit ca acesta consumase droguri, a transmis Poliția Rutiera.„Nu am consumat in seara asta, am…

- Gest inconștient al unui șofer din Capitala. Tanarul a fost prins drogat la volan. In mașina mai erau copilul și soția insarcinata. Barbatul are acum dosar penal. Zeci de șoferi bauți și drogați au fost prinși noaptea trecura, pe strazile din București. Polițiștii au dat o suta de amenzi și au reținut…

- Un conducator auto s-a urcat drogat la volan, iar in mașina se aflau soția sa insarcinata și copilul lor.Barbatul a fost depistat de polițiștii de la Brigada Rutiera in timpul unei razii, sambata seara, in Capitala, potrivit Antena 3 CNN. Aparatul drugtest a indicat ca șoferul consumase cocaina. „Nu…

- Un tanar de 22 de ani din București s-a urcat drogat la volanul mașinii in care se aflau copilul sau și soția insarcinata. Barbatul a fost depistat de polițiștii de la Brigada Rutiera in timpul unei razii, sambata seara, in Capitala. Aparatul drugtest a indicat ca șoferul consumase cocaina. Barbatul…

- Un barbat s-a urcat drogat la volan, iar in mașina se aflau soția sa insarcinata și copilul lor. Citește și: 15 persoane, descoperite cu droguri la un festival din Mamaia Barbatul a fost depistat de polițiștii de la Brigada Rutiera in timpul unei razii, sambata seara, in Capitala. Aparatul drugtest…

- Tragediile continua pe litoral. Inainte ca șoferul drogat sa omoare doi tineri pe o strada din 2 Mai, un alt șofer a lovit mortal un pieton, in Costinești. Tanarul are 26 de ani și era beat, iar dupa accident, a fugit de la fața locului. Polițiștii l-au prins, insa, in cele din urma.

- In aceasta dimineața, 13 august, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu victime, in afara localitații Mircea Voda. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat de 46 de ani, din municipiul București,…

- Accidentul a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, pe DN 6, in apropierea localitatii Vitanesti. ”Deplasati la fata locului, politistii au constatat ca cele sesizate se confirma in sensul ca, in imprejurari care vor fi stabilite in urma cercetarilor, un barbat de 38 ani, din Mun. Turnu Magurele,…