Un bărbat s-a trezit că i-au ieșit intestinele din cavitatea abdominală, după un banal strănut în timpul mesei Barbat eviscerat dupa un banal stranut! Daca ar fi sa va imaginați genul de accident care ar face ca intestinele unei persoane sa explodeze din corp, v-ați putea imagina tot felul de scenarii sumbre, ca o injunghiere infioratoare sau un accident de mașina macabru. Probabil ca nu v-ați imagina niciodata ca ceva atat de banal și inofensiv precum un stranut ar putea provoca acest tip de leziune ingrozitoare - dar exact asta i s-a intamplat unui barbat, la inceputul acestei luni. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa-amiaza in localitatea Finișel, comuna Savadisla, din județul Cluj, unde un barbat a suferit un accident cu ATV-ul. „La fața locului s-a deplasat echipajul de la Punctul de Lucru Florești, in vreme ce partea medicala a fost asigurata de o ambulanța…

- Duminica, 16 iunie 2024, in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au intervenit pe DC 97, pe raza comunei Bistra, unde a fost semnalata producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a rezultat…

- ACCIDENT cu pagube materiale la Blaj: Un barbat a lovit un autoturism parcat, in timpul unei manevre de mers inapoi și a refuzat sa fie testat pentru alcool ACCIDENT cu pagube materiale la Blaj: Un barbat a lovit un autoturism parcat, in timpul unei manevre de mers inapoi și a refuzat sa fie testat…

- Un barbat a murit si doi au fost raniti in urma unui accident produs marti in orasul Costesti, cartierul Zorile, fiind implicate doua autoturisme, unul dintre acestea cu remorca, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges.

- A condus baut și a intrat cu autoturismul in mașina care circula in fața sa. Barbat din Cugir, reținut de polițiști Un barbat de 47 de ani din Cugir a fost reținut de polițiști dupa ce a condus sub influența bauturilor alcoolice și a provocat un accident rutier. Potrivit IPJ Alba, la data de 11 mai…

- Eveniment Accident rutier in Gratia / Un barbat a fost preluat de elicopterul SMURD și transportat la spital mai 3, 2024 15:35 Un accident rutier s-a produs astazi in localitatea Gratia, in urma caruia trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, una dintre ele fiind incarcerata. La…

- Marți, 23 aprilie 2024, in jurul orei 15.10, polițiștii din Sebeș au intervenit pe strada Lucian Blaga din Sebeș unde a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. In urma cercetarilor, a rezultat ca un barbat de 46 de ani, din municipiul Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub…

- „Ești singurul barbat din viața mea”, este declarația de iubire pe care Alexandra Duli i-a facut-o lui Zanni. Schimbul de replici, dar și de atingeri dintre cei doi au ridicat multe semne de intrebare pentru una dintre concurente, care a dat semne ca ar fi geloasa pe cuplul format in jungla dominicana.…