- Un tanar in varsta de 26 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, dupa un accident care a avut loc in noaptea de luni spre marți pe Autostrada A1, intre Timișoara și Arad. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- In aceasta noapte, in jurul orei 00.30, a avut loc un accident rutier grav pe Autostrada A1, la 5 km de frontiera cu Ungaria.Potrivit reprezentantilor IPJ Arad, din cercetari a reiesit ca un barbat de 60 de ani, cetatean irlandez, care conducea un microbuz pe autostrada A1, din directia Arad spre Nadlac…

- Accident de circulație, sambata, pe A1, la kilometrul 509, pe sensul de mers spre Arad. Un șofer de tir a ramas incarcerat dupa ce a intrat cu mașina de mare tonaj in parapetul median al autostrazii. Traficul este blocat pe sensul de mers spre Arad.

- Grav accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17:00, pe autostrada A1, in apropiere de Arad. Un autotren care transporta automobile a spulberat o mașina aflata in staționare pe banda de urgențe. In urma impactului, un barbat in varsta de 54 de ani a ramas incarcerat. „In ziua de…

- Intervenție rapida a autoritaților din Constanța, datorita sistemului de alertare al autoturismului. In urma unui grav accident de circulație care a avut loc pe Autostrada A4, mașina a fost cea care a sunat prima la 112. Salvatorii au putut asculta ambiental și au trimis primul echipaj dupa coordonatele…

- Accident pe autostrada A1, km 462, sensul de mers Timișoara – Lugoj, la Paru. Un autoturism a acroșat cabina SOS și s-a rasturnat peste parapetul marginal, in șanț. Banda 1 și banda de urgența sunt inchise, estimativ pana in jurul orei 20. Ce spune Poliția Timiș Un barbat, in varsta de 38 de ani, a…

- Marți dupa-masa, in jurul orei 16, polițiștii Orașului Chișineu-Criș au fost sesizați despre producerea unui accident feroviar in localitatea Nadab, județul Arad. Din cercetari a reieșit ca o femeie de 22 de ani, din localitatea Nadab, care conducea un autoturism pe D.N.79, a intrat in coliziune cu…

- Un accident rutier extrem de grav a avut loc in urma cu puțin timp in localitatea Afumați, din județul Ilfov. Din nefericire, in urma impactului extrem de violent dintre o mașina și un TIR, un barbat a murit pe loc. In aceste momente, traficul in zona respectiva este blocat.