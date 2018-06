Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Caransebeș s-a sinucis in fața familiei, intr-un mod oribil. Omul și-a turnat benzina pe el și a aprins bricheta, de suparare ca soția voia sa divorțeze. Cateva ore mai tarziu a murit la spital. Un barbat in varsta de 40 de ani și-a curmat zilele in fața propriei familii intr-un mod teribil.…

- Un tanar in varsta de 33 de ani a fost gasit mort, noaptea trecuta, pe carosabilul autostrazii A1, in dreptul localitații timișene Șanovița. Conform lugojinfo.ro, trupul neinsuflețit se afla pe prima banda a șoselei, in direcția de mers spre Timișoara. Barbatul a murit dupa ce a sarit de pe pasarela…

- Un grav accident de circulație a fost provocat, astazi, de un consilier local PSD din Banat. Este vorba de Florin Bogdea, care deține funcția de director al Liceului Tehnologic “Dacia” din Caransebeș și este liderul grupului PSD din consiliul local din oraș. Potrivit reprezentanților Inspectoratului…