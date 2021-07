Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Alaska a fost salvat dupa ce a supraviețuit atacurilor repetate ale unui urs grizzly. Barbatul statea intr-o cabana izolata in salbaticie, lipsita de modalitați de contact cu restul lumii, și era „vizitat” constant de animalul salbatic, relateaza The Guardian. Povestea ca de film a barbatului…

- Un barbat din Alaska a fost gasit, ranit, dar in viața, dupa ce s-a luptat timp de o saptamana cu un urs grizzly care revenea intr-una la cabana lui din salbaticie. Omul nu a avut cum sa contacteze pe nimeni.

- Un barbat din Alaska a fost salvat dupa ce a supraviețuit atacurilor repetate ale unui urs grizzly. Barbatul statea intr-o cabana izolata in salbaticie lipsita de modalitați de contact cu restul lumii și era „vizitat” constant de animalul salbatic, relateaza The Guardian.

- Elicopterul american care a aterizat forțat in Piața Charles de Gaulle din Capitala avea o defecțiune la cutia de viteze și se putea prabuși in orice moment. Asta aratat ancheta In timpul zborului, pilotii au fost avertizati de un senzor ca exista o problema majora la cutia de viteze, care transmite…

- Compania Medigen Vaccine Biologics din Taiwan a anuntat marti ca va demara ultima faza a testelor clinice privind vaccinul sau anti-Covid, anul acesta, in Paraguay, potrivit The Guardian. Guvernul taiwanez a dat luni aprobarea pentru utilizare de urgenta si pentru productie a vaccinului Medigen, in…

- Atunci cand vine vorba despre a face comedie, romanii sunt foarte inventivi. Un exemplu recent este incidentul aviatic care a avut loc joi deasupra Capitalei. Fiindca s-a terminat cu bine și nu a avut loc nicio tragedie, asta datorita pilotului profesionist și a celor doi polițiști care s-au mobilizat…

- Un elicopter american a fost la un pas de a produce o tragedie in București. Pilotul a pierdut controlul elicopterului și a rupt mai mulți stalpi de pe bulevardul Aviatorilor, informeaza Digi24. In cele din urma, elicopterul a aterizat direct pe șosea, pe o bretea rutiera. In zona respectiva, traficul…

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA informeaza ca sambata dimineata traficul feroviar se desfasura in conditii speciale pe anumite intervale de statii de pe raza Regionalei CF Brasov, unde se intervine pentru remedierea deranjamentelor inregistrate la sistemul de alimentare cu energie electrica…