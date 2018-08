Stiri pe aceeasi tema

- GRAV… Un barbat in varsta de 45 de ani, dintr-o comuna din judetul Iasi, s-a inecat in lacul Protopopesti, din comuna Tacuta. Omul venise sa faca baie, insa, la un moment dat, a fost vazut de martorii oculari cum intra sub apa si nu mai ieze inapoi. Au fost solicitati salvatorii de la ISU, care [...]

- Doua surori s-au inecat in raul Moldova, la marginea satului Capu Codrului, județul Suceava. Cele doua fete de 13, respectiv 16 ani, au vrut sa faca baie in rau, insa au fost luate de curenți și nu au mai putut ajunge pe mal. Tragedia a avut loc, joi, la marginea satului Capu Codrului, unde cele doua…

- Un barbat din raionul Hincesti, satul Lapusna a fost condamnat la 9 ani inchisoare, cu ispașire in penitenciar de tip inchis, cu privarea de dreptul de a gestiona intreprinderi comerciale pe un termen de 3 ani, pentru savarșirea escrocherie in proportii deosebit de mari.

- Un barbat este cautat de politisti, dupa ce a atacat si a jefuit o sucursala a Bancii Transilvania de la Cluj in mijlocul zilei de luni, 18 iunie. Deocamdata nu se stie daca acesta a actionat singur sau a avut complici.

- Un barbat in varsta in 43 de ani s-a inecat luni, in mare, in Eforie Nord, el fiind scos din apa inconstient, iar cadrele medicale au efectuat manevrele de resuscitare, fara succes insa. Acesta este al doilea caz de inec de pe litoral din acest an. In urma cu doua saptamani, un militar si-a pierdut…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din localitatea Agapia, judetul Neamt, este cautat de politisti dupa ce si-a injunghiat atat sotia, cat si pe cei doi socri. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt au declarat luni ca au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat din localitatea…