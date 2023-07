Un bărbat s-a închis în casă şi şi-a dat foc Un barbat a murit, miercuri, dupa ce s-a inchis in casa si si-a dat foc in casa. Politistii au deschis o ancheta in acest caz, scrie News.ro. Politistii din Ovidiu au fost sesizati, miercuri dupa-amiaza, ca un barbat, de 46 de ani, din satul Culmea, s-ar fi incuiat in locuinta si s-ar fi autoincendiat. “Politistii deplasati la fata locului au constatat ca cele sesizate se confirma. La locul faptei s-au deplasat pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, precum si echipajul unei ambulante. Dupa lichidarea incendiului, personalul medical a constatat decesul barbatului”,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

