Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au deschis duminica un dosar penal pentru frauda la urne dupa ce s-a constatat ca un barbat, de 79 de ani, apare in evidente ca a votat la doua sectii din municipiul Constanta, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres.Citește și: Nicolae Badalau il ataca…

- Un barbat in varsta de 37 de ani din comuna Teiu a fost impușcat astazi de polițiștii argeșeni. Acesta a fost ranit ușor la un picior și a primit ingrijiri medicale de la un echipaj SMURD. Persoana in cauza sufera de afecțiuni psihice și a fost internat de mai multe ori la Spitalul de […]

- Un barbat inarmat cu un topor a fost impuscat mortal de politie in vestul Germaniei.Politia a anuntat ca un martor l-a observat pe barbat la un club sportiv local din Hoppstaedten-Weiersbach, la circa 140 kilometri sud-vest de Frankfurt, sambata dupa-amiaza, scrie realitatea.

- Un barbat din SUA a murit dupa ce a fost atacat de o caprioara pe care a crezut ca a impușcat-o mortal, scrie digi24.ro.Thomas Alexander, 66 de ani, a mers la vanatoare in Yellville, Arkansas, unde a facut „captura”.

- Un barbat de 31 de ani din comuna Contesti este cercetat de politisti dupa ce si-a impuscat vecinul cu o arma cu aer comprimat, pe care o detinea in mod ilegal, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman, potrivit Agerpres.Vezi si: CTP il distruge pe Raed Arafat:…

- Un barbat in varsta de 28 de ani, dat in urmarire de autoritatile franceze pentru comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, proxenetism si spalarea banilor, a fost prins de politistii constanteni. El a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat instantei…

- Ministerul Apararii a anuntat ca tragerile planificate in poligonul din orasul Targu-Carbunesti, judetul Gorj, sunt sistate pana la finalizarea cercetarilor in cazul tanarului care a fost impuscat in cap, luni, in timp ce se afla la o distanta de aproximativ 2,5 kilometri. La sedintele de tragere au…

- Politisti din Motru au tras mai multe focuri de arma asupra unui barbat de 40 de ani din comuna Borascu. Acesta provocase un scandal in curtea cumnatei sale si a devenit agresiv la sosirea...