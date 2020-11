Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Indonezia a obținut o avere de pe urma unui meteorit care a cazut, prin acoperiș, in veranda casei sale, noteaza Kompas, citat de Digi 24.Barbatul de 33 de ani face sicrie și lucra langa casa lui din Sumatra in august, cand „comoara” din spațiu i-a distrus acoperișul. ”Cand am ridicat-o,…

- Este vorba despre o bucata de piatra care a cazut si a lovit o femeie, in zona blocului turn, imagini puteti vedea in sectiunea Galerie foto.In urma cu cateva momente, politistii au fost solicitati sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre o interventie pe bulevardul…

- Ieri s-a desprins o piatra de pe un versant pe DN 66 Defileul Jiului, lovind mașina unui barbat de 44 de ani din Targu-Jiu. Soția barbatului ce se afla in partea dreapta a fost lovita și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Articolul Victime dupa ce a cazut o piatra, pe Defileul Jiului apare prima data…

- Tabara de Sculptura organizata, in premiera, de Primaria Corbeanca, și-a inchis porțile. Timp de mai bine de o luna, in noul parc din comuna, zece sculptori consacrați din Romania și-au daruit inspirația și talentul pentru a transforma acest parc intr-o adevarata expoziție permanenta de arta. Articol…

- Un turist in varsta de 40 de ani a murit in aceasta seara, in muntii Fagaras, dupa ce a cazut de la 400 de metri inaltime. Barbatul era din Bucuresti si se afla singur pe munte. El incerca sa escaladeze o creasta. Ion Sanduloiu, seful Salvamont Arges: Am fost anuntati prin 112 referitor la un turist...…