Un barbat s-a dat un an drept polițist folosind o legitimație pe care și-o facuse singur. Barbatul de 31 de ani din Targu Mureș a fost reținut joi pentru 24 de ore, conform Agerpres. Barbatul era in vizorul autoritaților de aproximativ o luna și este acuzat de fals material in inscrisuri oficiale. Barbatul iși confecționase singur legitimația falsa de polițist, in cursul anului trecut. Se recomanda ca fiind agent de poliție in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures – Serviciul pentru Actiuni Speciale. „In cursul zilei de 25 mai 2023, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Mures…