Polițiștii din Sibiu au reținut un barbat care s-a dat drept medic de familie. El a consultat mai multe persoane, inclusiv copii, a dat rețete și a semnat trimiteri la controale de specialitate. Barbatul, de 36 de ani, este cercetat pentru exercitarea fara drept a unei profesii sau activitați, inșelaciune, fals in inscrisuri sub semnatura