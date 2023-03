Stiri pe aceeasi tema

- ANAF transmite, luni, ca, la sesizarea unui contribuabil, a identificat urmatoarea situație: o persoana folosea, fara drept, o calitate oficiala – inspector superior ANAF – și solicita sume de bani in numele instituție. „Solicitarea frauduloasa a fost transmisa de pe o adresa de email care nu aparține…

- ANAF a publicat GHIDUL pentru compensarea obligațiilor fiscale. Ce trebuie sa faca persoanele fizice și firmele din 1 martie 2023 Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat recent pe site-ul institutiei “ Brosura privind compensarea obligatiilor fiscale” care aduce clarificari despre…