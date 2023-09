Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 24 de ani, din comuna Romanasi, a fost injunghiat in zona pieptului de un alt barbat pe o strada din Zalau. Victima a fost transportata la spital. “La locul producerii evenimentului s-au deplasat de urgenta politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Zalau alaturi…

- Un accident rutier mortal a avut loc in noaptea de miercuri spre joi in Teleorman. Un autoturism, condus de un barbat de 38 de ani din Turnu Magurele, a lovit lisa de protecție a parapetului, iar aceasta a strapuns mașina. Un tanar de 23 de ani și-a pierdut viața.Accidentul s-a produs pe DN6, in…

- Anemona, fosta concurenta de la Mireasa, și-a surprins fanii, dupa ce s-a afișat alaturi de un barbat misterios. La nici cateva zile distanța de cand a anunțat ca este intr-o relație, au aparut deja și primele zvonuri potrivit carora iubitul tinerei ar fi casatorit.

- Un tanar din Grebanu a ajuns in arestul IPJ, dupa ce i-a dat foc casei unui consatean, pe care l-a și amenințat in repetate randuri. ,,Polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Grebanu, impreuna cu polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Sarat, au depistat…

- Vineri noaptea, in jurul orei 23.30 la dispeceratul Sectorului Poliției de Frontiera Moldova Veche a fost primita o informare de la lucratorii Poliției orașului Moldova Noua, conform careia, prin intermediul serviciului național de urgența 112, s-a semnalat dispariția unei ambarcații cu doua persoane…

- Un tanar din Alba, arestat preventiv dupa ce a evadat din arest la domiciliu și a spart casa unei femei din Ocna Mureș. Ce a furat Un tanar de 24 de ani din Ocna Mureș care se afla in arest la domiciliu, dar care a ieșit din casa și a mers la furat, a fost arestat preventiv. Mai exact acesta a evadat…

- FOTO: Un tanar de 23 de ani din Alba, implicat intr-un accident rutier la Cluj provocat de un barbat de 80 de ani Un barbat de 80 de ani a provocat un accident rutier, in Cluj Napoca, iar mașina pe care a avariat-o este a unui tanar de 23 de ani din Alba. Mai mult de atat, o femeie in varsta de 75 de…

- Un barbat in varsta de 26 de ani a furat o mașina parcata intr-o curte, profitand de neatenția proprietarului. Automobilul era descuiat, iar cheile erau in contact. „La data de 21 iunie 2023, in jurul orei 11:43, polițiștii Secției de Poliție Rurala Hațeg au fost sesizați de un barbat din Hațeg, cu…