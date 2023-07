Stiri pe aceeasi tema

- Locuința primarului din Hay-les-Roses, un orașel de langa Paris, a fost ținta unui atac cu o mașina care a luat foc, in noaptea de sambata spre duminica. Edilul a calificat atacul ca fiind „o tentativa de asasinat” asupra familiei sale și a spus ca soția sa și unul dintre cei doi copii au fost raniți,…

- Mai multe impușcaturi s-au auzit vineri, 30 iunie, in jurul orei 17.00, pe Aeroportul Internațional Chișinau. Un barbat a deschis focul, dupa ce i s-a refuzat accesul in Republica Moldova, relateaza Ziarul de Garda, care citeaza poliția de frontiera. Ministerul molodovean de Interne a confirmat ca sunt…

- Lucian Bode a ramas fara fotoliul de la Ministerul de Interne odata cu coacerea noului Guvern, dar a primit un premiu de consolare de la ai sai colegi. Astfel, s-a decis ca Lucian Bode sa fie vicepresedinte al Camerei Deputatilor. Anunțul a fost facut de liderul PNL, Nicolae Ciuca. ”Acum, la nivelul…

- Un barbat s-a aruncat, vineri, de pe un pasaj din Timisoara si a cazut pe o masina aflata in trafic. Acesta a fost preluat de un echipaj medical de la Ambulanta si a fost dus de urgenta la spital. Este a treia tentativa de sinucidere, la Timisoara, in aceasta saptamana, transmite News.ro.

- A fost alerta la Vatican. Un barbat a trecut de cordonul de securitate și a condus haotic prin piețele orașului. Individul s-a oprit chiar langa Palatul Apostolic din Piața Sfantul Petru, inainte sa se predea polițiștilor care au incercat sa-l opreasca cu

- Membri ai AUR, controlati la arme. Ariadna Cirligeanu, membru in Biroul National al AUR, a declarat miercuri ca obiectele in forma de gloante care au fost gasite asupra sa i-au fost oferite in urma cu doua zile, cu ocazia zilei de nastere. „In aceasta dimineata am ajuns la Parlament, asa cum fac in…

- FOTO: Toleranța zero la gunoaie, la Teiuș. Polițiștii locali au amendat un barbat din Capud care a aruncat ilegal deșeuri Un barbat din satul Capud a fost depistat și amendat de polițiștii locali din Teiuș dupa ce a aruncat deșeuri pe un teren din zona. Pe langa sancțiunea primita, acesta a fost obligat…

- Serviciul Federal de Securitate (FSB, fost KGB) din Rusia a raportat miercuri arestarea unui cetatean ruso-ucrainean acuzat de pregatirea unui act de sabotaj impotriva unei instalatii energetice din peninsula ucraineana anexata Crimeea, transmite EFE, citata de Agerpres. „FSB a dejucat, in orasul Kerci…