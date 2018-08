Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava C 27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni de evacuare medicala, efectueaza in aceasta seara, 6 august, o misiune umanitara de urgenta pe ruta Otopeni ndash; Bruxelles, Belgia, pentru transferul unui pacient in varsta de aproximativ 60 de ani, cu arsuri grave, informeaza…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri dimineata, ca informatiile furnizate autoritatilor romane arata ca nu exista romani afectati in urma incendiilor violente din Grecia, soldate cu cel putin 74 de morti si 187 de raniti. “Din toate informatiile pe care le avem, nu exista cetateni…

- Aeronava militara C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, care ii transporta pe cei doi mineri care s-au electrocutat sambata la Mina Pinoasa din judetul Gorj, a decolat luni, de pe Baza 90 Transport Aerian, cu...

- Cei doi muncitori care s-au electrocutat sambata la Mina Pinoasa din judetul Gorj si care urmeaza a fi transferati in Belgia vor fi transportati cu o aeronava Spartan a Fortelor Aeriene Romane. Aceasta va decola de pe Baza 90 Transport Aerian, iar pacientii vor fi asistati pe durata zborului de catre…

- O aeronava C 27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni de evacuare medicala, va efectua astazi, 23 iulie, o misiune umanitara de urgenta pe ruta Otopeni ndash; Bruxelles, Belgia, pentru transferul celor doi mineri accidentati sambata, 21 iulie, la Mina Pinoasa, judetul Gorj,…

- Cei doi muncitori care s-au electrocutat sambata la Mina Pinoasa din judetul Gorj si care sunt internati la spitalele Floreasca si de Arsuri din Capitala vor fi transferati luni la o unitate medicala din Belgia, la solicitarea familiilor, anunta Ministerul Sanatatii.Transferul celor doi barbati…

- O puternica explozie a avut loc la o casa din Sectorul 5 al Capitalei, in urma caruia un barbat a suferit arsuri grave pe 60 la suta din suprafata corpului. In urma deflagratiei, acoperisul casei a fost complet distrus.

- O femeie de 83 de ani si-a pierdut viata intr-un incendiu produs, duminica, la Racari. De asemenea, un barbat de 61 de ani are arsuri pe 80% din suprafata corpului, fiind transportat cu un elicopter la un spital din Capitala.