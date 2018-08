Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de aproximativ 35 de ani, prezent la mitingul de duminica din Piața Victoriei, a fost ridicat de jandarmi dupa ce unii protestatari l-au indicat ca manifestand un comportament suspect, informeaza Jandarmeria Capitalei, potrivit Mediafax.Jandarmii au ridicat un barbat in varsta de…

- UPDATE – ora 8:36 Circulatia se desfasoara normal la aceasta ora in Piata Victoriei din Bucuresti, dupa incidentele violente de aseara de la mitingul antiguvernamental. Manifestatia a degenerat iar confruntarile dintre jandarmi si unii participanti turbulenti au durat pana dupa miezul noptii. Peste…

- Un barbat care a tulburat ordinea publica in Piața Victoriei a fost ridicat, vineri, de jandarmi, anunța reprezentanții Jandarmeriei Capitalei, scrie Mediafax.La ora transmiterii știrii, protestatarii se aduna in Piața Victoriei, fiind imbracați in tricouri negre cu mesajele "Fara Penali"…

- Un grup de 15 persoane a incercat, marti dimineata, sa expuna un banner in zona Piata Victoriei, folosindu-se de cablurile de electricitate din zona Muzeului Antipa, fiind pusa in pericol circulatia, informeaza Jandarmeria Capitalei. Un barbat a fost amendat cu 1.000 de lei.

- Cateva sute de manifestanti au protestat in Piata Victoriei din capitala, pentru a doua seara, indemnand la nesupunere civica si dorind sa blocheze accesul in zona, in semn de opozitie fata de modificarea Codului penal. Mitingul a fost convocat pe Facebook de mai multe grupuri civice.

- Cateva sute de manifestanti protesteaza in Piata Victoriei din capitala, pentru a doua seara, indemnand la nesupunere civica si dorind sa blocheze accesul in zona, in semn de opozitie fata de modificarea Codului penal. Mitingul a fost convocat pe Facebook de mai multe grupuri civice.

- Jandarmeria Capitalei precizeaza, in legatura cu incidentele de la protestul de miercuri seara, ca ii cauta pe cei care i-au lovit pe cei doi jandarmi, pentru a depune plangere la parchet pe numele lor, acestia fiind acuzati de ultraj.

- Doi jandarmi au fost raniti miercuri dupa ce un grup de protestatari a fortat dispozitivul fortelor de ordine si a aruncat cu diverse obiecte catre ei, potrivit Jandarmeriei Capitalei citate de Agerpres.ro Ca urmare a incidentelor inregistrate in Piata Victoriei, cand un grup de protestatari a fortat…