- Vineri, 25 septembrie 2020, in jurul orei 17.00, pe DJ 704A, pe raza comunei Sasciori, un barbat de 31 de ani, din localitatea Rachita, in timp ce conducea un autoturism in direcția Sasciori – Rachita, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma…

- In timp ce conducea autoturismul pe DN 2E in direcția Suceava – Siret, un barbat de 37 de ani din orasul Siret a redus viteza deoarece din sens opus un alt autoturism a intrat intr-o depașire, moment in care a fost lovit din spate de autoturismul condus de un barbat de 21 de ani din […] The post Lovit…

- Trei persoane au fost implicate in aceasta dimineata intr-un accident produs pe raza comunei Patrauti. Potrivit ISU Suceava, un microbuz a intrat in coliziune cu o caruta in care se aflau o femeie si un minor in varsta de opt ani. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a declarat ca cele…

- Un barbat in varsta de 54 de ani, din Fratauții Noi, conducea autoturismul pe str. Calea Movileștilor, din Sucevița, avand direcția de deplasare dinspre Sucevița spre Marginea. La un moment dat a oprit autoturismul pe partea dreapta a parții carosabile, iar in momentul in care a intenționat sa se puna…

- Un sofer a fost ranit in urma coliziunii dintre doua autoturisme, in municipiul Tulcea.La data de 22 august a.c., politistii tulceni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier.Din primele verificari a rezultat faptul ca un barbat de 70 de ani, din Tulcea, in timp ce conducea un auto…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un accident rutier foarte grav a avut in dimineata zilei de marti, 18 august, la iesirea din localitatea Orsova catre Toplet, in judetul Mehedinti. In urma unei coliziuni dintre un autoturism si un TIR, autoturismul a fost…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DJ 107 F, in Razboieni. Un barbat ranit, in urma coliziunii a doua mașini Potrivit IPJ Alba, in data de 15 august 2020, in jurul orei 13.40, pe DJ 107 F, pe raza localitații Razboieni, un barbat de 62 de ani, din Campulung Moldovenesc, județul Suceava, in timp ce conducea…

- Cinci mașini au fost implicate intr-un accident, sambata, la intrarea pe Autostrada A3 dinspre Turda. Un barbat și o femeie au primit ingrijiri medicale la fața locului, transmite Mediafax.Potrivit ISU Cluj, accidentul s-a produs la intrarea pe Autostrada A3 dinspre Turda. La momentul…