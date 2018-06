Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex a anunțat, vineri, ca stația de metrou Victorei va fi inchisa pe perioada desfașurarii mitingului PSD. „Metrorex informeaza ca, in contextul evenimentelor ce vor avea loc sambata, 09 iunie a.c., stația Piața Victoriei nu va fi inchisa. Societatea noastra este in continua legatura cu reprezentanții…

- Un barbat in varsta de 47 de ani din comuna Daia Romana este cercetat penal dupa ce a fost prins la volanul unui autoturism, cu alcoolemie de 0,94. Potrivit IPJ Alba, in 23 mai, in jurul orei 15.50, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 47 de ani, din comuna Daia […]

- Circulatia trenurilor de metrou a fost perturbata, joi dimineata, dupa ce in garnitura care se afla in statia Aurel Vlaicu, linia 1, a fost anuntata o urgenta medicala, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentanti ai Metrorex. La ora 8:50, in trenul de metrou aflat in statia Aurel Vlaicu, linia 1 Aurel…

- La data de 14 mai a.c., in jurul orei 00.20, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes l-au depistat pe un barbat de 35 de ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Sasciori, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- O filmare a socat o tara intreaga ieri. In acea filmare se putea vedea cum un barbat a omorat in chinuri o biata caprita. Acesta o tinea de cap in timp ce trei ogari efectiv o sfasiau si pentru ca totul sa fie complet, bestia cu chip uman i-a sucit gatul la spate bietului animal. Politistii au reusit…

- Un barbat de 46 de ani, dat in urmarire nationala si internationala de cinci ani, pentru ca se sustragea executarii unei pedepse pentru trafic de droguri, a fost prins de politistii din Alba, in judetul Ilfov. Potrivit IPJ Alba, in 22 aprilie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din IPJ…

- Prin firmele de curierat se livreaza chiar și droguri. Un barbat a fost prins la Cluj in timp ce ridica un colet plin. Joi, 29 martie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T.…