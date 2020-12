Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 33 de ani, din Satu Mare, care trebuia sa stea acasa fiind in carantina, a fost gasit de jandarmi in fața unui bar din Arad, unde consuma alcool. El a spus ca a plecat de acasa pentru ca nu crede in existența virusului, scrie digi24 . Un echipaj de jandarmerie din Arad l-a gasit luni seara…

- O femeie din Arad, infectata cu SARS-CoV-2, care trebuia sa stea in izolare, a fost gasita de jandarmi in oraș, aceasta spunandu-le oamenilor legii ca a fost nevoita sa plece pentru a-și rezolva probleme personale. Acum are dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Un echipaj de Jandarmerie…

- Un hunedorean care trebuia sa stea in carantina a fost prins ca iși plimba cainele. Nerespectarea carantinei i-a adus barbatului o amenda de 3.300 de lei, informeaza Antena 3.Polițiștii hunedoreni au verificat un barbat care figura in carantina, dar nu a fost gasit acasa. Barbatul a fost sunat și le-a…

- Echipajul de jandarmerie din cadrul Postului de Jandarmi Montan Voineasa a fost solicitat aseara, 01 noiembrie 2020, in jurul orelor 17.00, printr-un apel 112, sa intervina pentru doi turisti valceni aflati in dificultate pe Varful Fratosteanu. In urma apelului s-a constituit un echipaj de jandarmerie…