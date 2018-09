Stiri pe aceeasi tema

- Rechinul-balena este cel mai mare peste din lume, dar o mare parte din ciclul sau de viata ramane un mister. Acesti giganti blanzi se aduna doar in cateva locuri din intreaga lume, iar noile cercetari explica de ce.

- Misterul Triunghiului Bermudelor, locul in care ar exista fenomene paranormale și in care ar fi disparut zeci de vapoare și avioane și s-ar fi pierdut sute de vieți doar in ultimul secol, ar fi fost rezolvat in sfarșit de o echipa de cercetatori.

- Dispariția celebrei aviatoare Amelia Earhart reprezinta unul dintre cele mai mari mistere din istoria aviației. Cațiva cercetatori cred acum ca știu ce s-a intamplat cu ea și cu insoțitorul ei in timpul misiunii lor de a inconjura lumea, in anul 1937.

- Probele scrise obligatorii matematica si istorie, in cadrul examenului de Bacalaureat 2018, au fost programate in centrele de examinare din Romania in cursul zilei de miercuri, 27 iunie. Ramaneti pe adevarul.ro pentru a afla in timp util subiectele la matematica si istorie la BAC 2018 si rezolvarea…

- Absolventii profilurilor tehnologice, care au dat proba la Matematica, au avut de rezolvat exercitiile din subiectul de mai jos. Absolventii clasei a 12-a au dat astazi proba obligatorie a profilului si specializarii. La istorie, absolventii de liceu de la profilul uman au avut de rezolvat trei subiecte:…

- SUBIECTE BAC ISTORIE. Absolventii de liceu sustin miercuri - cu proba obligatorie a profilului, iar vineri va fi proba la alegere a profilului si specializarii. Afisarea primelor rezultate, care se va face in...

- BACALAUREAT 2018 – SUBIECTE ȘI BAREM MATEMATICA. Astazi, 27 iunie, eleviii susțin proba obligatorie a profilului, respectiv Matematica sau Istorie, pentru Real și pentru Uman respectiv. Elevii au putut intra in salile de examen pana la ora 08.30, urmand ca in jur de 09.00 sa fie distribuite și subiectele.

- Unul dintre cele mai mari mistere din istoria artei e la un pas sa-si gaseasca raspunsul, in Belgia. Detectivi, politisti sau amatori cauta de decenii una dintre cele 12 piese ale "Adoratiei Mielului", prima pictura in ulei de dimensiuni impresionante. Doua panouri ale altarului au fost furate si doar…