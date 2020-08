Un bărbat orb și altul fără mîini au sădit peste 10.000 de copaci Viața este plina de sens, chiar daca poate parea dintr-o parte incompleta. - Doi chinezi in ultimii 12 ani sadesc copaci in jurul satului lor. Ei au cite 53 de ani. Unul este orb, iar celalalt nu are ambele miini. Lucreaza impreuna - se scoala la șapte dimineața, merg pe piața sa cumpere puieți și ii planteaza. Impreuna ei au plantat peste 10.000 de copaci. Continuare: ecology.md Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

