Un bărbat oferă o recompensă de 25.000 de dolari persoanei care îi găseşte o iubită Jeff, 47 de ani, se descrie ca fiind o persoana pozitiva si cu chef de viata, careia ii place sa incerce lucruri noi. El a facut un calcul si i-a rezultat ca, in cateva luni in care ar iesi la mai multe intalniri cu diverse femei, ar cheltui mai mult de 25.000 de dolari, asa ca a gandit o abordare mai directa si practica. A apelat la ajutorul cunoscutilor, promitand celui care ii va face cunostinta cu femeia visurilor sale o recompensa de 25.000 de dolari, plus o donatie in acelasi cunatum unui adapost pentru caini fara stapan. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

