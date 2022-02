Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 92 de ani, din comuna Girov, județul Neamț, a murit, dupa ce locuința i-a fost cuprinsa de flacari. Fiul ar fi incercat sa-l salveze, dar a fost grav ranit și transportat la spital pentru a primi ingrijiri.

- Un barbat de 65 de ani din comuna Falciu, Vaslui, a murit carbonizat, dupa ce flacarile i-au cuprins casa. Trupul neinsuflețit a fost descoperit sub acoperișul prabușit al locuinței. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Un barbat de 64 de ani a murit intr-un incendiu care a cuprins sambata o casa din localitatea Dorna Arini din județul Suceava. Potrivit ISU Suceava, pompierii au intervenit sambata pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casa din localitatea Dorna Arini, relateaza Mediafax. La fața…

- O autospeciala din Detașamentul de Pompieri Dej a fost alertata pentru a stinge flacarile care au cuprins o afumatoare și o magazie de lemne dintr-o gospodarie din localitatea Vale, comuna Aluniș. Anunțul cu privire la incendiu a fost inregistrat sambata, in jurul orei 11.30. In momentul sosirii pompierilor…

- Un apel la 112 a anunțat sambata dimineața un incendiu produs in localitatea Vale din comuna Aluniș. La locul evenimentului a intervenit un echipaj de pompieri, care a gasit un barbat inconștient, cu arsuri, intr-o afumatoare. Echipajele medicale SMURD și de Ambulanța au preluat victima și au inceput…

- Un barbat de 42 de ani din localitatea Goleasca, judetul Giurgiu, si a pierdut viata, iar mama acestuia, in varsta de 63 de ani, a suferit arsuri pe jumatate din suprafata corpului, in urma unui incendiu produs sambata, 8 ianuarie, in casa in care locuiau.Potrivit ISU Giurgiu, la fata locului s au deplasat…

- Incendiu puternic pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Capitalei. Un om a murit dupa ce flacarile i-au cuprins apartamentul in care locuia. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale de stingere, dar din cauza flacarilor puternice și degajarii mari de fum locatarul nu a mai putut fi salvat.

- Un incendiu teribil a avut loc noaptea trecuta in Galați, acolo unde peste 40 de oameni au fost evacuați, iar o femeie și-a pierdut viața. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, insa pentru una dintre victime nu s-a mai putut face nimic pentru a o salva. Cum a avut loc tragedia…