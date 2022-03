Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta in Constanța, dupa ce un barbat necunoscut a furat o mitraliera și muniție dintr-o unitate militara. Sambata seara, un barbat cu cagula și inarmat cu o arma alba a patruns intr-o unitate militara din Mamaia Sat. Acesta l-ar fi atacat pe un militar aflat in post, dupa care l-a deposedat de…

- Informație de ultima ora! In aceasta seara, in Mamaia, a avut loc un incident care a uimit o țara intreaga. Este vorba despre un individ, mascat cu o cagula, care a intrat prin efracție in perimetrul unitații militare, Centrul 110 Comunicații și Informatica din Mamaia Sat. I-a furat unul militar atat…

- Un militar ce executa serviciul de paza la Centrul 110 Comunicatii si Informatica din Mamaia Sat a fost atacat prin surprindere, in seara zilei de sambata, 19 martie. Agresorul, neidentificat inca, purta cagula si era inarmat cu o arma alba. Acesta din urma a intrat prin efractie in perimetrul unitatii…

- Atac la o unitate militara din județul Constanța. Conducerea Ministerului Apararii Naționale a dispus de urgența, la nivelul tuturor unitaților militare, masuri pentru intarirea serviciilor de paza și verificarea planurilor de paza și aparare a obiectivelor militare. Un individ a intrat intr-o unitate…

- Un militar de la Centrul 110 Comunicatii si Informatica din Mamaia Sat a fost atacat prin surprindere, sambata seara, in timp ce executa serviciul de paza in unitate, a anuntat Ministerul Apararii Nationale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O persoana a reușit sa fure o mitraliera și un incarcator cu 30 de cartușe de la o unitate militara din Mamaia sat. Hoțul l-a atacat pe militarul aflat la paza, i-a luat arma, apoi a sarit gardul unitații, potrivit Ministerului Apararii.

- Un militar de la Centrul 110 Comunicatii si Informatica din Mamaia Sat a fost atacat prin surprindere, in seara zilei de sambata, 19 martie, in timp ce executa serviciul de paza in unitate, informeaza MApN.Din primele informatii, o persoana neidentificata, cu cagula si inarmata cu o arma alba, a intrat…

- Barbat cercetat pentru furt Urmare a cercetarilor intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de furt, politisti din cadrul Sectiei 4 au identificat un barbat de 37 de ani, banuit de comiterea faptei.Astfel, la data de 16 februarie a.c, in jurul orei 17.40, persoana in cauza ar fi sustras…