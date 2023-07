Un bărbat mort în Piaţa Sfatului din Braşov a zăcut ore întregi până când oamenii i-au observat prezența Un barbat mort in Piata Sfatului din Brasov a zacut ore intregi pana cand oamenii i-au observat prezența. Incidentul șocant s-a petrecut in cursul zilei de marți, 25 iulie. Un barbat mort in Piata Sfatului din Brasov a zacut ore intregi pana cand oamenii l-au observat Cadavrul unui om al strazii a stat cateva ore in centrul Brașovului, iar sute de persoane au trecut indiferente pe langa el. Deși omul statea nemișcat, nimeni nu s-a oprit sa vada daca a pațit ceva. In cele din urma, polițiștii au fost informați cu privire la incident. La fața locului au ajuns atat polițiștii din municipiul Brașov,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Potrivit șefului SAJ Brașov, David Levente, barbatul era mort de mai multe ore, iar cand a ajuns echipajul la el era instalata deja rigiditatea cadaverica. Echipajul medical SAJ a constatat decesul si a plecat. Cadavrul nu a fost luat de Ambulanta. A fost sesizata Politia si a mers un echipaj de la…

- Un om al strazii a fost gasit mort, in aceasta dupa-amiaza, in centrul Brașovului. Potrivit șefului SAJ Brașov, David Levente, barbatul era mort de mai multe ore, iar cand a ajuns echipajul la el era instalata deja rigiditatea cadaverica. Echipajul medical SAJ a constatat decesul si a plecat. Cadavrul…

