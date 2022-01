Stiri pe aceeasi tema

- Poliția irlandeza investigheaza un caz mai puțin obișnuit: cadavrul unui batran, de 60 de ani, a fost dus, vineri dimineața, de alți doi barbați, la oficiul poștal Carlow pentru a-și ridica pensia. Omul era mort de doar trei ore, potrivit The Guardian. Inițial, vineri dimineața, un tanar s-a prezentat…

- Un accident rutier a avut loc in luni seara la granița județului Cluj, intre localitatile Lungești și Vidolm. Din informațiile transmise de autoritați se pare ca un barbat a fost gasit inconștient la fața locului.

- In aceasta dimineața, polițiștii din localitatea argeșeana Albota au fost sesizați cu privire la faptul ca un localnic in varsta de 78 de ani, cu probleme medicale, ar fi plecat de acasa, ieri, și nu a mai revenit. In cel mai scurt timp, polițiștii s-au mobilizat, alaturi de oameni din comuna și forțe…

- Doua persoane au ajuns noaptea trecuta, la Spitalul Județean din Targu-Jiu, ranite grav de petarde, a declarat, la Digi24, purtatorul de cuvant al unitații medicale. Și nu au fost singurele urgențe de acest fel. Și la Constanța, un copil de trei ani, un adolescent si un adult au suferit arsuri din cauza…

- Un barbat de 35 de ani este in stare de inconștiența dupa ce autoturismul in care se afla a plonjat in raul Dambovita, in zona Podului Ciurel din București. Intervin pompierii din Grozavești cu barca, SMURD și echipaj de scafandri. Mașina este scufundata parțial, iar apa e adanca de aproximativ…

- Doua autovehicule s-au acrosat frontal pe DJ 117, in satul bacauan Poduri. Un barbat a intrat in stop cardiorespirator si a fost declarat ulterior decedat, iar o femeie a fost preluata de ambulanta in stare grava.

- Politia irlandeza a anuntat sambata ca a arestat un barbat in varsta de 41 de ani care, potrivit presei irlandeze, a amenintat ca va ucide o parlamentara britanica la cateva zile dupa uciderea deputatului conservator David Amess. Politia din Douglas, o suburbie a orasului Cork (sudul Irlandei),…

- In ciuda haosului pe care romanii il traiesc zilnic in contextul pandemiei, nu trece zi fara ca oameni nevinovați sa moara in urma accidentelor rutiere produse pe șosele. Un eveniment tragic a avut loc ieri, in Huedin, acolo unde un barbat aflat pe scuter a fost lovit mortal de o duba aflata in spate.…