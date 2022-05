Stiri pe aceeasi tema

- Zvonurile despre un potential inlocuitor al presedintelui rus Vladimir Putin au aparut din cauza actiunilor liderului de la Kremlin din timpul Paradei de Ziua Victoriei impotriva Germaniei naziste ce a avut loc la Moscova, pe 9 mai.

- Vladimir Putin și-a acoperit picioarele cu o patura in timp ce prin fața lui se desfașura parada de Ziua Victoriei, iar imaginile au devenit virale, gestul lui alimentand speculațiile cu privire la sanatatea sa, scrie digi24 .

- Vladimir Putin a vorbit despre o posibila victorie a Rusiei in razboi, in cadrul unui mesaj pentru republicile autoproclamate din Donbas. Ce a mai marturisit președintele. Astazi, in doar cateva ore, va avea loc o mare parada pentru Ziua Victoriei din al Doilea Razboi Mondial, in Piața Roșie din Moscova,…

- In timp ce continua bombardamentele in Ucraina, Armata Roșie se pregatește și de parada de 9 mai, la Moscova. Repetiția generala a avut loc sambata și in imagini se vad defiland prin Piața Roșie și rachetele nucleare. Sambata, cu doua zile inainte de ziua de 9 mai, Ziua Victoriei pentru Rusia, armata…

- Razboi in Ucraina, ziua 69. Președintele rus Vladimir Putin ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. El ar intenționa sa profite de momentul 9 mai, o zi in care rușii sarbatoresc "Ziua Victoriei" impotriva Germaniei naziste in cel de-

- Papa Francisc a declarat ca premierul ungar Victor Orban i-a marturisit, in timpul intalnirii celor doi la sfarsitul lunii aprilie, ca presedintele rus Vladimir Putin intentioneaza sa puna capat invaziei Rusiei in Ucraina pe 9 mai, "Ziua Victoriei" in Rusia. De asemenea, liderul Bisericii Catolice si-a…

- Moscova se pregatește sa sarbatoreasca pe 9 mai, insa razboiul din Ucraina va continua. Mai mult de atat, purtatorul de cuvant al Kremlinului a declarat ca nu va fi invitat niciun lider strain la festivitațile din aceasta data. Razboiul continua pe 9 mai Moscova sarbatorește „Ziua Victoriei” pe 9 mai,…

- "Nu am invitat niciun lider strain de Ziua Victoriei. Problema e ca nu e o cifra rotunda. Aceasta este sarbatoarea noastra, este o sarbatoare sfanta pentru toata Rusia, pentru toti rusii", a spus Peskov intr-o conferinta de presa, relateaza agentia de presa oficiala rusa TASS preluata de Agerpres.Oficaialul…