- Comunitatea muzicala este in doliu dupa ce DJ Lalla, unul dintre cei mai apreciati DJ i ai generatiei sale, a murit. Vestea trecerii sale in nefiinta a socat pe toata lumea, prietenii si colegii de breasla exprimandu si tristetea si regretul pentru pierderea tinerei. Mesaje de condoleante si omagii…

- Dj Lalla, tanara gasita moarta in Mamaia, era cazata in apartamentul unui barbat, care a fost intre timp audiat. Artista i-ar fi spus de ce pleaca pe plaja, dar la cateva ore distanța de la ultima lor conversație, a fost gasita moarta.

- Un barbat misterios apare in cazul tinerei cantarețe gasita fara suflare pe plaja. Potrivit surselor Realitatea PLUS, tanara se afla la mare, cazata la un individ pe care l-a cunoscut pe internet. El a intrat deja in atenția polițiștilor. Barbatul, pe numele sau Bogdan, s-a cunoscut cu tanara cantareața…

- Tanara gasita moarta pe malul marii in stațiunea Mamaia este Laura Roșca, cunoscuta și sub numele de DJ Lalla. Acum s-a aflat ce s-a intamplat cu DJ Lalla inainte de a se stinge. Tatal ei, declarații tulburatoare. Ce tragedie o lovise. Noi detalii despre DJ Lalla, tanara gasita moarta pe plaja din Mamaia.…

- Tatal ei susține ca este posibil ca fiica sa sa fi fost in depresie sau sa fi consumat prea mult alcool in momentul tragediei. Artista a fost gasita fara viața in dimineața zilei de joi, 28 septembrie, in zona Mamaia Nord. Trupul neinsuflețit a fost descoperit de cațiva turiști care au alertat imediat…

- Laura Rosca, in varsta de 34 de ani, a fost identificata de Poliție drept tanara gasita moarta pe plaja din Mamaia. Avea doar 34 de ani și era cunoscuta ca DJ Lalla. Nascuta in Turda, aceasta locuia la București.

- Trupul unei tinere in varsta de aproximativ 25 de ani a fost gasit joi dimineața, 28 septembrie, pe o plaja din Mamaia, in zona Diplomatic, de turiști care au alertat poliția și salvamarii, potrivit site-urilor locale Ziua Constanța și Replica.Tanara a fost gasita in jurul orei 10:40 de o femeie care…