- Nr. 194 din 30 Iunie 2022 RETINUTI PENTRU FURT CALIFICAT Politistii Sectiei 2 Urbane Timisoara efectueaza cercetari fata de doi barbati, in varsta de 31 si 36 de ani, banuiti de furt calificat in municipiul Timisoara. Banuitii au fost introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul…

- Polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 31 de ani, banuit de comiterea unei infracțiuni de furt calificat. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. La data 26 mai, in urma investigațiilor…

- Polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au reținut un barbat, de 33 de ani, banuit de comiterea unei infracțiuni de furt in forma continuata. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. La data 24 mai, in urma investigațiilor…

- Polițiștii Secției 5 Urbane Timișoara au reținut trei barbați, in varsta de 28, 33 și 42 de ani, banuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat in localitatea Dumbravița. Aceștia au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.…

- Nr. 45 din 28 Aprilie 2022 BULETIN INFORMATIV 28 APRILIE 2022 RETINUTI PENTRU FURT CALIFICAT Politistii Sectiei 5 Urbane Timisoara au retinut trei barbati, in varsta de 28, 33 si 42 de ani, banuiti de comiterea infractiunii de furt calificat in localitatea Dumbravita. Acestia au fost introdusi in Centrul…

- Polițiștii Secției nr. 4 Craiova, au reținut pentru 24 de ore un barbat de 43 de ani, din orașul Corabia, județul Olt, banuit de savarșirea infracțiunii de tentativa la furt calificat. Polițiștii Secției nr.4 Craiova au pus executare un mandat de percheziție domiciliara, in orașul Corabia, județul Olt,…

- Politistii Orasului Sannicolau Mare efectueaza cercetari fata de un barbat, in varsta de 39 de ani, banuit de comiterea infractiunii de talharie calificata. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis. In data de 11…

- Politistii Sectiei 3 Timisoara au retinut un minor, de 16 ani, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat in municipiul Timisoara. Acesta a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis.La data de 06 aprilie a.c., in urma investigatiilor…