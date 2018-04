Un bărbat învinuit de incendierea celor opt maşini din Capitală a fost reţinut Politistii au retinut un suspect invinuit de incendierea celor opt masini din Bucuresti, acesta fiind un barbat in varsta de 45 de ani.



ISU Bucuresti - Ilfov a intervenit in noaptea de 31 martie spre 1 aprilie, in mod succesiv, in decurs de mai putin de o ora, pentru stingerea unor incendii produse la autoturisme stationate.



Primul incendiu a fost anuntat, prin numarul unic de urgenta 112, in strada Gala Galaction, unde au fost gasite trei autoturisme care ardeau cu flacara, iar cel de-al patrulea era doar afectat de caldura degajata. In scurt timp a fost anuntat un incendiu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

