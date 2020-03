Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din toata tara au deschis, pana in prezent, 58 de dosare penale in care sunt efectuate cercetari fata de 87 de persoane care nu au respectat izolarea la domiciliu impusa de autoritati pentru a stopa raspandirea coronavirusului, potrivit Agerpres.

- Un barbat este cercetat de procurorii bucuresteni pentru ca nu a respectat masura izolarii la domiciliu, el revenind in urma cu doua zile din Italia. Desi avea simptome specifice Covid-19 - tuse puternica, febra, ameteala, el a circulat cu transportul in comun, pe linia 104.

- 12 persoane nu au fost gasite in izolare la domiciliu Procurorii Parchetului de pe lânga Judecatoria Sectorului 4 au deschis un dosar penal pentru savârsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce 12 persoane nu au mai fost gasite la adresele de domiciliu, unde se aflau…

- Ancheta penala deschisa pe numele ofițerului pensionat din cadrul MAI, infectat cu coronavirus, va fi preluata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), transmite, joi, instituția.„Prin ordonanța procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție,…

- Pe numele fostului ofițer MAI, confirmat cu noul coronavirus, a fost deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, deoarece acesta nu a spus ca a fost plecat in Israel și a imbolnavit mai multe persoane din București. GCS anunța ca in cazul barbatului de 60 de ani, diagnosticat cu Covid-19…

- Un nou caz suspect de Covid-19 in Romania. O tanara care s-a intors in weekend cu autocarul de la Veneția și se afla in carantina acasa, in Timișoara, pentru ca venea dintr-o zona de risc, a ajuns la spital cu simptome de febra.

- Un cetațean spaniol cautat la nivel internațional pentru spalare de bani a fost predat autoritaților italiene.Polițiștii Direcției de Investigații Criminale, la data de 20 ianuarie l-au depistat pe cetațeanul spaniol pe teritoriul Bucureștiului in urma cooperarii polițienești internaționale, informeaza…

- Judecatorii de la Curtea de Apel București (CAB) au dispus redeschiderea urmaririi penale pe numele fostului director general al Electrica, Ioan Folescu, in dosarul in care este acuzat ca a luat mita pentru a atribui contracte in mod preferențial, transmite Mediafax.„Admite cererea Parchetului…